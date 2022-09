Milan, ansia nazionali: dopo Tonali si ferma anche Maignan

PIOLI TREMA

Problema muscolare al polpaccio per il portiere francese durante il match con l'Austria. Affaticamento in azzurro per il centrocampista

© Getty Images Il Milan dopo aver perso Theo Hernandez sta seguendo con attenzione anche la situazione di Mike Maignan. Il portiere, titolare nella sfida tra Francia e Austria in Nations League, è stato sostituito all'intervallo per un problema muscolare accusato al polpaccio sinistro. Al suo posto è entrato Areola: il ct Deschamps ha già annunciato che il numero uno rossonero salterà la sfida di domenica contro la Danimarca. Giornata di tensione, insomma, per Stefano Pioli, che ha dovuto incassare anche il problema muscolare di Sandro Tonali, costretto a dare forfait in azzurro.

Il centrocampista, infatti, ha alzato bandiera bianca per le due sfide di Nations League dell'Italia contro l'Inghilterra (venerdì sera) e Ungheria (lunedì sera). Tonali non ha preso parte questa mattina alla rifinitura a causa di un persistente affaticamento muscolare e ha alzato bandiera bianca. Un problema confermato anche dal ct Mancini che nella conferenza pre-partita si è poi detto pessimista anche in vista dell'incontro di lunedì contro l'Ungheria: il centrocampista rossonero dovrebbe a questo punto lasciare Coverciano per fare ritorno a Milanello. Situazione che ovviamente anche il Milan sta seguendo con una certa apprensione in vista della ripresa del campionato dopo la sosta contro l'Empoli.

Arrivato acciaccato a Coverciano, Tonali si era sostanzialmente sempre a ritmi ridotti. Le sue condizioni però sembravano non destare particolari preoccupazioni, tanto da figurare anche nella possibile formazione titolare per la gara contro l'Inghilterra. Ipotesi poi smentita dalle ultime notizie arrivate dal campo. Al suo posto con la maglia dell'Italia venerdì in mediana dovrebbe toccare a Pobega, ma resta viva anche l'ipotesi Frattesi.