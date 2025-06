Esordio vincente per i brasiliani del Botafogo nel Mondiale per club. Hanno sconfitto 2-1 gli statunitensi Seattle Sounders Fc. Le reti decisive sono state segnate nel primo tempo: al 28/o Cunha e al 44/o Jesus. Per Seattle ha accorciato le distanze Roldan al 76/o. Gli statunitensi hanno fallito nel recupero l'occasione per pareggiare la partita. Le due squadre sono inserite nel gruppo C con Paris Saint-Germain e Atletico Madrid.