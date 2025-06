Terna tutta al femminile per l'esordio della Juventus nel Mondiale per Club. La sfida contro l'Al Ain (diretta su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it Giovedì 19 giugno 2025 alle ore 3.00) sarà diretta dalla statunitense Tori Penso, le cui assistenti saranno le connazionali Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt. Monterrey-Inter sarà invece arbitrata dal brasiliano Sampaio (Assistenti: Boschilia e Pires).