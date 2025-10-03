Milan, dubbio Leao-Gimenez per la Juventus. Ma occhio alla possibile 'allegrata'

I problemi sono soprattutto in difesa, dove Max dovrà fare a meno di Pervis Estupinan, squalificato dopo l'espulsione rimediata col Napoli, ma potrebbe dover rinunciare anche a Fikayo Tomori, che a causa di un risentimento muscolare non ha ancora ripreso ad allenarsi con la squadra ed è a forte rischio per la trasferta di Torino. Al posto dell’inglese è già pronto Koni De Winter, che ha risposto presente quando è stato chiamato in causa contro gli azzurri, mentre al posto dell’ex Brighton giocherà, contro i partenopei, il prodotto del vivaio Davide Bartesaghi.