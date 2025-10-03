Logo SportMediaset
Milan, dubbio Leao-Gimenez per la Juventus. Ma occhio alla possibile 'allegrata'

Per il suo ritorno all’Allianz Allegri deve scegliere il compagno di Pulisic, dietro mancheranno Estupinan e probabilmente Tomori

03 Ott 2025 - 09:49

Il ritorno nel ‘suo’ Allianz Stadium da avversario e il possibile primato in classifica: quella di domenica sera a Torino contro la Juventus sarà una partita importantissima per il Milan di Allegri, che dopo aver battuto il Napoli campione vuole presentare la sua candidatura allo scudetto battendo anche i bianconeri e per questo il tecnico toscano, che in settimana non ha dovuto pensare agli impegni europei, è al lavoro da giorno per schierare la formazione migliore. 

I problemi sono soprattutto in difesa, dove Max dovrà fare a meno di Pervis Estupinan, squalificato dopo l'espulsione rimediata col Napoli, ma potrebbe dover rinunciare anche a Fikayo Tomori, che a causa di un risentimento muscolare non ha ancora ripreso ad allenarsi con la squadra ed è a forte rischio per la trasferta di Torino. Al posto dell’inglese è già pronto Koni De Winter, che ha risposto presente quando è stato chiamato in causa contro gli azzurri, mentre al posto dell’ex Brighton giocherà, contro i partenopei, il prodotto del vivaio Davide Bartesaghi.

I problemi sono dietro, ma i dubbi sono soprattutto davanti, dove il tecnico dopo il rientro di Leao ha diverse alternative per affiancare Christian Pulisic, l’unico sicuro del posto dopo un inizio di stagione scintillante e quattro reti segnate. Ancora a secco in campionato invece Gimenez, Nkunku e Leao, che vorrebbero sbloccarsi proprio contro i bianconeri. Il messicano, che pur senza tirare in porta è stato autore di una buona prova col Napoli sottolineata anche da Allegri, al momento parte in vantaggio, ma quello che Max vedrà in questi giorni potrebbe fargli cambiare idea. 

Attenzione anche alla possibile ‘allegrata’: il tecnico per affiancare Capitan America (e spiazzare Tudor) potrebbe scegliere Loftus-Cheeck, già schierato da centravanti nel secondo tempo di Udine.

