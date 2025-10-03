Juventus, Tudor prova la carta Vlahovic contro il Milan per rilanciare l'attacco dopo gli errori di David

Il tecnico croato sarebbe intenzionato a far partire dal primo minuto l'attaccante serbo dopo gli errori del collega canadese contro il Villarreal
Jonathan David si trova solo davanti al portiere del Villarreal, la porta è sguarnita e segnare sembra essere una cosa da ragazzi. L'attaccante canadese carica il destro, ma scivola e la palla finisce fuori. Lì potrebbe finire anche la corsa del centravanti della Juventus verso la titolarità, un obiettivo rincorso a lungo e che, in vista del big match contro il Milan, potrebbe sfuggire a favore di Dusan Vlahovic.
Il colloquio fra Igor Tudor e le sue punte prima della sfida di Champions League non sembra aver dato i suoi frutti, così l'allenatore bianconero sarebbe deciso di dare una svolta per riprendere il filone di vittorie che aveva caratterizzato l'inizio di campionato della Juventus. Quattro pareggi consecutivi iniziano a pesare sul bilancio della stagione, così il tecnico croato avrebbe scelto di rilanciare dal primo minuto Vlahovic, a segno per quattro volte in questa prima fase dell'anno, ma sempre da subentrato.
Quando ha giocato titolare il serbo però non ha inciso, tuttavia per Tudor non resta altro che puntare sulla forza della concorrenza visto che nemmeno Loïs Openda ha brillato sinora, rimanendo di fatto a secco da quando veste la maglia della Vecchia Signora. L'unica certezza in attacco rimane Kenan Yildiz, ma il turco non può fare tutto da solo, così l'allenatore avrebbe deciso di dare questa svolta, sperando che partendo dalla panchina anche Jonathan David possa ritrovare la lucidità sotto porta.
