Juventus, Tudor prova la carta Vlahovic contro il Milan per rilanciare l'attacco dopo gli errori di David

Jonathan David si trova solo davanti al portiere del Villarreal, la porta è sguarnita e segnare sembra essere una cosa da ragazzi. L'attaccante canadese carica il destro, ma scivola e la palla finisce fuori. Lì potrebbe finire anche la corsa del centravanti della Juventus verso la titolarità, un obiettivo rincorso a lungo e che, in vista del big match contro il Milan, potrebbe sfuggire a favore di Dusan Vlahovic.