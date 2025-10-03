Logo SportMediaset
Juventus, Tudor prova la carta Vlahovic contro il Milan per rilanciare l'attacco dopo gli errori di David

Il tecnico croato sarebbe intenzionato a far partire dal primo minuto l'attaccante serbo dopo gli errori del collega canadese contro il Villarreal

03 Ott 2025 - 09:28

Jonathan David si trova solo davanti al portiere del Villarreal, la porta è sguarnita e segnare sembra essere una cosa da ragazzi. L'attaccante canadese carica il destro, ma scivola e la palla finisce fuori. Lì potrebbe finire anche la corsa del centravanti della Juventus verso la titolarità, un obiettivo rincorso a lungo e che, in vista del big match contro il Milan, potrebbe sfuggire a favore di Dusan Vlahovic.

Il colloquio fra Igor Tudor e le sue punte prima della sfida di Champions League non sembra aver dato i suoi frutti, così l'allenatore bianconero sarebbe deciso di dare una svolta per riprendere il filone di vittorie che aveva caratterizzato l'inizio di campionato della Juventus. Quattro pareggi consecutivi iniziano a pesare sul bilancio della stagione, così il tecnico croato avrebbe scelto di rilanciare dal primo minuto Vlahovic, a segno per quattro volte in questa prima fase dell'anno, ma sempre da subentrato.

