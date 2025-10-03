Juve, ti sei pentita? L'Allegri rossonero torna allo Stadium davanti in classifica...

Un momento in cui dall'altra parte della barricata Tudor sta avendo i suoi grattacapi a trovare l'equilibrio giusto per la Juve, che da un lato ha un problema attaccanti visto che David non ha ancora ingranato e Vlahovic si è spento dopo un inizio scintillanti e dall'altro prende troppi gol, pur sopperendo spesso alle mancanze delle punte (vedi la rovesciata di Gatti in Champions o la rete di Kelly contro l'Inter). È vero, alla fine tra le due squadre balla un solo punto, ma la condizione psico-fisica e tattica in queste ore racconta due realtà ben diverse.