Dt Italia, Malagò annuncia una sorpresa: “Spero nel weekend di calmare l’agitazione”

"Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l'agitazione. Sto lavorando molto, ci può anche essere una sorpresa". Così Giovanni Malagò, presidente Figc, a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell'ACS Asomi College of Science al Salone d'onore del Coni nel quale gli è stata conferita l'onorificenza in sport diplomacy. Con lui anche Luciano Buonfiglio e Giovanni De Carolis, direttore tecnico della Nazionale italiana di boxe, hanno ricevuto la laurea honoris causa. Malagò, poi, ha aggiunto che "magari si va più facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento del dt, paradossalmente si potrebbe procedere più facilmente sul resto".