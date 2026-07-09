Il Comune di Ferrara si aggiudica all'asta il marchio Spal

09 Lug 2026 - 11:50
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Il Comune di Ferrara si è aggiudicato il marchio storico 'S.P.A.L.', nel corso dell'asta pubblica che si è tenuta all'Istituto vendite giudiziarie di via del Lavoro. "Si conclude favorevolmente il percorso avviato già un anno fa per tutelare pubblicamente il nome, il simbolo e la storia sportiva della città, a seguito del fallimento della società sportiva, che ha segnato profondamente la comunità ferrarese", scrive l'amministrazione, che ha presentato offerta di 395mila euro. La procedura rientrava nell'ambito della liquidazione giudiziale. Il marchio, nelle varie declinazioni e comprensivo del nome storico e dello stemma tradizionale (il celebre "Ovetto"), torna così nella piena disponibilità della città. "Oggi è un giorno che Ferrara aspettava da tempo. Fin dal primo momento, quando la nostra squadra si è trovata fuori dal professionismo, ci siamo detti che non potevamo permettere che il nome, i colori e la storia della Spal finissero dispersi o in mani lontane da questa città", ha detto il sindaco Alan Fabbri. (ANSA). XRS26190013210_SXB_QBXB ext-mediaset-news/press-agencies/ansa/2026-07-09_A1091694051.xml Data ultimo aggiornamento: 09/07/2026 11:42:01 Data di creazione: 09/07/2026 11:42:01 Data di ricezione: 09/07/2026

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