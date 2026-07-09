Rocchi interrogato cinque ore, inchiesta arbitri verso l'archiviazione?

L'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi - dimessosi lo scorso 24 aprile dopo aver ricevuto un avviso di garanzia - è stato sottoposto a un interrogatorio di oltre cinque ore a Milano da parte del procuratore aggiunto Ielo e del pm Ascione. Al centro del colloquio, le presunte "designazioni combinate" che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero favorito l'Inter. Tuttavia, alcuni punti deboli dell'impianto investigativo stanno facendo trapelare l'ipotesi di un'archiviazione per il reato di frode sportiva, configurando il quadro non come un illecito strutturato, bensì come un "non sistema" basato sul semplice buonsenso gestionale.