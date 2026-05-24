Le pagelle di Milan-Cagliari: Saelemaekers non basta, Fofana e Nkunku disastrosi

MILAN



Maignan 6,5 – Non può nulla in occasione dei due gol, ma è uno dei pochi che prova a tenere a galla il Milan, sfoderando una serie di parate provvidenziali. Non basta.



Tomori 5,5 – È lesto nello spazzare via un pallone rimasto pericolosamente in area di rigore dopo un errore di Maignan. Soffre il resto della serata come tutto il reparto arretrato. (61’ Athekame 5,5 – Entra con tanta energia, ma non la tramuta in concretezza)



Gabbia 5,5 – Si perde Borrelli in area in occasione dell’1-1. Si rifà nel secondo tempo con un’importante chiusura su Adopo.



Pavlovic 5 – In grossa confusione sia in difesa che in attacco, dove di solito è uno dei più lucidi per il Milan quando riesce a rendersi pericoloso.



Saelemaekers 6 – Stappa la partita più importante dell’anno per il Milan dopo neppure due minuti, sfruttando il movimento di Gimenez. Scompare con l’avanzare dei minuti.



Fofana 4 – Ogni volta che si crea un’occasione per pungere gli si annebbia la vista e sbaglia completamente la conclusione. Si addormenta pure sul gol di Rodriguez. Un disastro. (68’ Leao 6 – Mette un bel cross per Rabiot, ma il compagno non lo tramuta in assist)



Jashari 4,5 – Fatica a ingranare e, infatti, non si vede praticamente mai. (61’ Modric 6 – Entra con la maschera al volto e dà tutto quello che ha)



Rabiot 5,5 – Si propone con insistenza, cercando di riempire gli spazi aperti da Gimenez. Spreca un’ottima chance costruita da Leao nella ripresa.



Bartesaghi 5 – Soffre Palestra sulla propria fascia e non riesce praticamente mai a proporsi in attacco. Serata complicata.



Nkunku 4,5 – Si divora il gol del possibile 2-1 rossonero al 26’. Per il resto, la sua presenza in campo neppure si nota. (61’ Fullkrug 5,5 – Prova a farsi vedere con qualche colpo di testa, ma non punge)



Gimenez 6 – Compie un movimento da centravanti puro in occasione del gol di Saelemaekers, innescando il compagno con una sponda di testa. Inizia poi a faticare ed esce all’intervallo. (46’ Pulisic 5,5 – Sembra più attivo rispetto alle ultime uscite, ma è ancora impreciso quando invece non bisogna sbagliare)



A disp.: Pittarella, Torriani; Athekame, De Winter, Estupinan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Ricci, Sardo; Balentien. All.: Allegri 5





Cagliari (3-5-2): Caprile 6; Ze Pedro 6 (63’ Palestra 7), Mina 6,5, Rodriguez 7 (63’ Dossena 6); Zappa 6,5, Adopo 6, Gaetano 6,5, Deiola 6,5 (73’ Sulemana 6), Obert 6; Esposito 6,5 (95’ Felici sv), Borrelli 7 (73’ Mendy 5). A disp.: Ciocci, Sherri; Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulev; Albarracin, Belotti, Trepy. All.: Pisacane 7