La Lazio si raduna a Formello e Gila saluta: "Nei prossimi giorni parto"

La Lazio si ritrova a Formello. Nonostante i primi allenamenti agli ordini di Gattuso siano fissati solo a partire da lunedì, la squadra si è radunata presso il proprio quartier generale con i calciatori che sono entrati nel centro sportivo sfilando dal cancello principale per iniziare a sostenere le visite mediche e i test atletici. Tra questi anche Mario Gila, ormai promesso sposo del Milan con cui l'affare è chiuso e per il quale manca solo l'ufficialità. Il giocatore ha salutato i tifosi presenti dando, di fatto, l'addio al club biancoceleste. "Partirò nei prossimi giorni. Della mia esperienza alla Lazio mi porterò dietro tutto, è stato molto bello e sono felice degli anni vissuti qui", le parole dello spagnolo entrando a Formello. Presente anche l'unico nuovo acquisto della Lazio, Pedraza.