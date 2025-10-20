PSV, Dest: "Col Napoli vogliamo 3 punti. Il calcio italiano ha tanta passione"

© IPA
Sergino Dest ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Psv e il Napoli nel terzo turno di Champions League: "Mi aspetto una prestazione importante da parte nostra, spero che metteremo il 100% delle nostre energie. Voglio motivare i ragazzi al massimo e conquistare i tre punti".
Quali sono le tue condizioni dopo l'infortunio?
Ho bisogno di giocare per capire come si sente il mio corpo. Ho sentito di nuovo dei piccoli dolori, ma ho avuto tempo per riposare e ora credo che vada tutto bene.
Cosa ti aspetti dal Napoli?
Quando vestivo la maglia del Milan ci giocai contro, quell'anno erano molto forti e vinsero lo scudetto. Ora, con Conte, giocano in modo diverso ma i risultati sono gli stessi.
Come ti approcci alla Champions League?
La Champions è un mondo totalmente a parte rispetto alle gare che si giocano in campionato. Si tratta di una vetrina importante, in cui ogni squadra può mettere in mostra le sue qualità davanti a tutti. Anche noi vogliamo sfruttare le nostre opportunità, a partire dalla gara di domani contro il Napoli.
Su Hojlund, De Bruyne e McTominay
Sono tutti dei giocatori eccezionali, ma resto convinto che avremo le nostre possibilità di fermarli. L'assenza di Hojlund? Non c'è solo lui, il Napoli ha anche altri attaccanti validi.