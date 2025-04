Milan, corsa a due per il ruolo di ds: sorpasso di D'Amico su Tare

Tra D'Amico e il Milan però c'è l'Atalanta. Quest'estate a Bergamo si potrebbe chiudere un ciclo (si parla tanto di addii da Gasperini a Lookman passando per Ederson) e, dopo due anni coronati dal successo in Europa League, il direttore ex Verona potrebbe ritenere chiusa la sua avventura con la Dea. I Percassi però sono forti di un contratto fino al 2027 e quindi saranno loro ad avere l’ultima parola sul futuro di D'Amico. In questo senso potrebbe essere significativo l'arrivo a Bergamo di John Murthogh come "Direttore dello sviluppo globale". Ex Manchester United, il dirigente inglese di 54 anni dovrebbe occuparsi di specifiche aree geografiche per quanto riguarda lo scouting internazionale. Anche se nel comunicato in cui viene presentato l'Atalanta specifica che Murthogh "riferirà direttamente al direttore sportivo Tony D'Amico", non è da escludere che il suo ingaggio possa essere una sorta di assicurazione che la dirigenza orobica ha deciso di stipulare nel caso in cui D'Amico forzasse la mano per andare al Milan. Del resto si sa: il Diavolo è tentatore.