Milan, consulto medico per Ibrahimovic: il recupero procede bene

Buone notizie per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato visitato a Lione dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet a tre mesi dall’intervento chirurgico del ginocchio sinistro e il consulto medico ha dato esito positivo. Tra mare, fisioterapia e allenamenti il ginocchio sta guarendo come previsto e l'attaccante rossonero continuerà il suo percorso riabilitativo con l'obiettivo di tornare il prima possibile a disposizione di Pioli. Ibra dovrebbe tornare in campo a gennaio 2023.