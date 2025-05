Milan, Conceiçao re di coppe: il piano di Sergio per arrivare alla finale al top

Una lunga attesa. Il Milan non ha ancora molto da chiedere a questo campionato: il Diavolo staziona al 9 posto, staccato dal gruppone in corsa per un posto nelle coppe europee nella prossima stagione. La rimonta in Serie A sembra difficile, non tanto per i punti che separano i rossoneri dalle posizioni che garantiscono la qualificazione in Europa quanto per il numero di squadre davanti al Milan. E allora la finale di Coppa Italia del 14 maggio contro il Bologna assume un doppio, fondamentale, significato. Da un lato c'è voglia di riportare a casa un trofeo che manca dalla bacheca da 22 anni, dall'altro vincere garantirebbe un posto in Europa League nella prossima stagione. In più per molti vincere la coppa nazionale, dopo aver già conquistato la Supercoppa, potrebbe riscattare una stagione grigia.