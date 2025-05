Il Milan Futuro cerca la salvezza senza Jimenez e Camarda: ecco perchè non possono esser convocati

Camarda è stato inserito nella distinta del Milan Futuro "soltanto" in venti occasioni, mentre Jimenez ha ricevuto la chiamata soltanto in quindici casi. Chi sarà presente è invece Davide Bartesaghi che è sceso in campo per venticinque volte in C e ha quindi raggiunto il limite richiesto. La situazione ovviamente è legata al grande impiego da parte della prima squadra, tuttavia tutto ciò potrebbe costare caro agli uomini di Oddo che devono cercare in ogni modo di evitare la retrocessione in Serie D, uno smacco che peserebbe sull'intero club.