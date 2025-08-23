Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Il presidente del Potenza si candida a consigliere Figc

23 Ago 2025 - 18:27

Il presidente del Potenza (Serie C, girone C), Donato Macchia si candida per un posto nel prossimo consiglio federale della Figc, in quota Lega Pro, le cui elezioni si terranno il prossimo 5 ottobre. Lo ha annunciato, stamani, dalle colonne del giornale di proprietà, 'La Nuova del Sud', spiegandone i motivi e le aspirazioni nate dalla battaglia per l'introduzione del Football Video Support. "La moviola in campo - ha detto - è un successo per tutto il movimento, una rivoluzione che sarà utile a tutti". Sostenitore del presidente federale, Gabriele Gravina, e della candidatura del numero uno della Serie C, Matteo Marani, Macchia nella sua corsa al posto lasciato dal presidente del Pescara, promosso in B, Daniele Sebastiani, punta a un aumento di considerazione della Serie C e "alla protezione degli investimenti dei presidenti che fanno mille sacrifici e consentono la sopravvivenza stessa della Lega Pro". "Le cose si possono cambiare - ha aggiunto - bisogna avere il coraggio di farlo. Il FVS è un primo passo, ma la C ha bisogno di stabilità economica delle società, regole certe, classifiche senza segni meno, campionati regolari, infrastrutture e seconde squadre, una ricchezza per l'intero sistema. La mole di lavoro - ha concluso - che ci attende è enorme. Ma io immagino un cambiamento in cui tutti siano protagonisti di un grande lavoro di squadra, se vogliamo un calcio migliore nel quale ci siano ancora proprietà pronte a investire in maniera sana".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:43
Campionato, ci siamo

Campionato, ci siamo

00:20
DICH JURIC PRE PISA 23/8 DICH

Juric: “L’Atalanta deve essere umile, deve lavorare forte e in silenzio”

01:50
DICH TUDOR PRE PARMA 23/8 DICH

Tudor: "Il mercato è ancora aperto, ma io sono contento della squadra che ho”

01:39
DICH GILARDINO PRE ATA 23/8 DICH

Gilardino: "Come maratoneti: km dopo km dobbiamo pensare di raggiungere l'obiettivo"

01:24
DICH CUESTA PRE JUVE 23/8 DICH

Cuesta: "Firmare per un pareggio? Il calcio è imprevedibile"

02:11
Novità XXL: Serse Cosmi

Novità XXL: Serse Cosmi

01:30
Bonny, voglia di Inter

Bonny, voglia di Inter

01:33
De Zerbi scarica Rabiot

De Zerbi scarica Rabiot

01:40
Di Gregorio muro Juve

Di Gregorio muro Juve

01:24
Domani Juventus-Parma

Domani Juventus-Parma

01:18
Italiano punta Roma

Italiano punta Roma

01:43
Stasera Roma-Bologna

Stasera Roma-Bologna

01:52
Stasera Milan-Cremonese

Stasera Milan-Cremonese

01:15
Reggio Emilia Live

Reggio Emilia Live

01:50
Campioni a Reggio Emilia

Campioni a Reggio Emilia

01:43
Campionato, ci siamo

Campionato, ci siamo

I più visti di Calcio

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

Matteo Materazzi, la preoccupazione della moglie: "La malattia è velocissima, non se arriverà alle cure"

Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:56
Serie A: De Bruyne a segno nell'esordio con il Napoli
19:00
Lega Serie A, a StarzPlay diritti tv MO e Nord Africa
18:58
Serie A: il primo gol del campionato è di McTominay
18:30
Napoli, Oriali: "Inter unica squadra in griglia Scudetto, è superiore a tutte"
18:27
Il presidente del Potenza si candida a consigliere Figc