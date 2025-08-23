Il presidente del Potenza si candida a consigliere Figc

Il presidente del Potenza (Serie C, girone C), Donato Macchia si candida per un posto nel prossimo consiglio federale della Figc, in quota Lega Pro, le cui elezioni si terranno il prossimo 5 ottobre. Lo ha annunciato, stamani, dalle colonne del giornale di proprietà, 'La Nuova del Sud', spiegandone i motivi e le aspirazioni nate dalla battaglia per l'introduzione del Football Video Support. "La moviola in campo - ha detto - è un successo per tutto il movimento, una rivoluzione che sarà utile a tutti". Sostenitore del presidente federale, Gabriele Gravina, e della candidatura del numero uno della Serie C, Matteo Marani, Macchia nella sua corsa al posto lasciato dal presidente del Pescara, promosso in B, Daniele Sebastiani, punta a un aumento di considerazione della Serie C e "alla protezione degli investimenti dei presidenti che fanno mille sacrifici e consentono la sopravvivenza stessa della Lega Pro". "Le cose si possono cambiare - ha aggiunto - bisogna avere il coraggio di farlo. Il FVS è un primo passo, ma la C ha bisogno di stabilità economica delle società, regole certe, classifiche senza segni meno, campionati regolari, infrastrutture e seconde squadre, una ricchezza per l'intero sistema. La mole di lavoro - ha concluso - che ci attende è enorme. Ma io immagino un cambiamento in cui tutti siano protagonisti di un grande lavoro di squadra, se vogliamo un calcio migliore nel quale ci siano ancora proprietà pronte a investire in maniera sana".