Napoli, Oriali: "Inter unica squadra in griglia Scudetto, è superiore a tutte"

Prima del calcio d'inizio della sfida contro il Sassuolo, il coordinatore dello staff tecnico del Napoli Gabriele Oriali ha risposto a una domanda di DAZN sulla favorita per il tricolore, togliendo pressione ai campioni in carica: "Napoli o Inter per lo Scudetto? Paragoniamo il nostro campionato a un Gran Premio di Formula Uno. Per me in griglia c'è solo una squadra che è l'Inter, che è superiore a tutte le altre. Poi sappiamo qual è il nostro obiettivo, che è crescere, migliorarci e rimanere nella coppa che conta".