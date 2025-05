Genoa-Milan, vincere per chiudere al meglio la stagione

Grande attesa anche sul confronto a distanza tra Andrea Pinamonti, ex centravanti dell’Inter, e Santiago Gimenez, che nell’ultimo turno di campionato ha ritrovato il gol. In questa stagione, l’attaccante arrivato dal Sassuolo, che presto diventerà anche papà, è stato sicuramente tra i migliori dei liguri contribuendo alla salvezza con 9 gol segnati e 1 assist fornito. Sono anche 9 le volte che in carriera ha incrociato il Milan, segnando 2 gol ai rossoneri. Dopo essere rimasto a secco nella sfida d’andata, e nelle ultime 9 gare di campionato, secondo gli esperti SisalTipster, le probabilità di vederlo tornare al gol sono del 26%. Dall’altro lato, Conceicao non ha dato grande minutaggio al “Bebote” che, dopo un grande inizio (2 gol nelle prime 2 giornate), ha faticato sia in campionato che in Champions. In Serie A ha ritrovato la gioia proprio contro il Venezia e, per questo motivo, potrebbe essere lanciato in campo dal primo minuto: le chance di vederlo ancora in rete sono del 36%.