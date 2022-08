Milan, con questo Diaz sarà dura per De Ketelaere

MILAN

Lo spagnolo ancora in grande spolvero in avvio di stagione, la concorrenza del belga l’ha rivitalizzato

Non c'è solo Ante Rebic con la sua doppietta. Il brillante debutto del Milan campione d'Italia contro l'Udinese ha regalato a Stefano Pioli anche un Brahim Diaz decisivo e in forma. Autore di un gol, di un assist e di una prestazione eccellente. Pronti, partenza, Diaz insomma, perché lo spagnolo, da quando è in Italia, dimostra di avere un certo feeling con gli inizi di stagione. Gol alla seconda giornata a Crotone al suo arrivo al Milan nel 2020, due reti nelle prime due giornate di Europa League a Celtic e Sparta Praga. E ancora: gol decisivo l'anno scorso alla prima giornata, a Genova contro la Samp, per un totale di 3 sigilli nelle prime 6 giornate. E c'è sempre la sua firma anche alla prima uscita del Diavolo in Champions League, ad Anfield contro il Liverpool.

Le qualità di Brahim Diaz sono note, il problema semmai è di tenuta. Quando è in partita, però, sa essere determinante, come nel derby decisivo per lo scudetto dello scorso febbraio, quello "girato" nel finale da Giroud, ma agevolato anche dall'ingresso feroce in campo dell'ex-Real Madrid.

Di sicuro ora, con l'arrivo di De Ketelaere a far concorrenza, anche lo spirito competitivo di Brahim Diaz ne risente in modo positivo e si vede. Spetterà a Stefano Pioli scegliere, di volta in volta, il suo preferito. Nel frattempo, se li gode entrambi e spera, anche attraverso il loro talento, di ottenere nuovi ed esaltanti trionfi.

