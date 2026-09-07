Milan, Cisse e l'atteggiamento le note positive da Torino. Sul piano del gioco serve un salto di qualità

Non ha funzionato l’esperimento di Diego Moreira sulla destra a tutta fascia. Si vede a occhio nudo che non è il suo ruolo, in quella posizione non può esprimere le sue potenzialità che sono sicuramente notevoli. Sarebbe bello rivederlo schierato più avanti, nel ruolo che contro la Juve era occupato da Rabiot. Non è un caso che il Milan abbia segnato il gol del vantaggio proprio dopo l’ingresso dei due trequartisti che avevano giocato titolari le precedenti partite. Loftus-Cheek e Cisse sanno fare quel lavoro come lo vuole Amorim. In quanto al gol subito, è un episodio che può capitare quando la fase finale di una partita sfugge alla logica. Chissà, se fosse rimasto in campo Gila forse sarebbe stato diverso. Ma non c’è la controprova.