L'ANALISI

Milan, Cisse e l'atteggiamento le note positive da Torino. Sul piano del gioco serve un salto di qualità

Troppe scelte sbagliate negli ultimi trenta metri non hanno permesso a Gonçalo Ramos di essere pericoloso

di Enzo Palladini
07 Set 2026 - 07:59
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Ci voleva un ragazzo fatto in casa per interrompere un digiuno che sembrava non finire mai. Il Milan non segnava sul campo della Juventus dal 28 maggio 2023, quando andò a segno Giroud. Stavolta è toccato a Cisse, il ragazzo tornato dal prestito al Catanzaro con la prospettiva di essere girato in prestito altrove. A Ruben Amorim sono bastati pochi allenamenti per capire per quel ragazzo doveva restare. Partita dopo partita, si sta dimostrando che il teorema dell’allenatore portoghese era perfetto.

Eppure, la squadra rossonera ha ancora molti margini di miglioramento. Non è ancora la squadra che vorrebbe Amorim, ha dei pregi da valorizzare e qualche difetto da correggere. Ma qualche sbavatura, in una squadra che ha rivoluzionato il suo modo di essere, deve esserci per forza. Il pareggio dello Stadium va considerato un buon risultato, però soprattutto dal punto di vista psicologico sarebbe stato importante tenere il passo di Inter e Roma.

Leggi anche

Cisse merita più spazio, Rabiot in serata no e Modric anonimo. Moreira pasticcione

Cosa ha il Milan in più rispetto al recente passato? Diversi pregi che faranno comodo in futuro. Per esempio, si sta abituando alla riaggressione immediata, che ormai è la chiave di volta più importante del calcio moderno. Contro la Juve ha funzionato diverse volte, anche se non sempre lo step successivo ha portato a creare un pericolo. L‘altro passo in avanti rispetto al passato è la tendenza a verticalizzare appena possibile, cercando subito la punta vertice Gonçalo Ramos o le due mezzepunte. Questi sono i marchi di fabbrica di Ruben Amorim, che sta iniziando davvero a caratterizzare la squadra.

Ci sono poi dei difetti sui quali in settimana si lavorerà molto. Ciò che salta all’occhio subito è la tendenza a sbagliare molte scelte negli ultimi trenta metri. Fino a quel punto niente da dire, non ci sono critiche precise da muovere alla squadra. Poi lì si perde qualcosa, motivo per cui Gonçalo Ramops fatica a rendersi pericoloso. Un motivo può essere l'utilizzo di Rabiot e Salemaekers come trequartisti dall’inizio. Nelle partite precedenti avevano convinto in quella posizione, ma giocando l’ultima mezz’ora dopo che il lavoro più pesante l’avevano svolto Loftus-Cheek e Cisse.

Leggi anche

La Juve riacciuffa il Milan all'ultimo respiro: il gol di Gatti salva Spalletti dal primo ko

Non ha funzionato l’esperimento di Diego Moreira sulla destra a tutta fascia. Si vede a occhio nudo che non è il suo ruolo, in quella posizione non può esprimere le sue potenzialità che sono sicuramente notevoli. Sarebbe bello rivederlo schierato più avanti, nel ruolo che contro la Juve era occupato da Rabiot. Non è un caso che il Milan abbia segnato il gol del vantaggio proprio dopo l’ingresso dei due trequartisti che avevano giocato titolari le precedenti partite. Loftus-Cheek e Cisse sanno fare quel lavoro come lo vuole Amorim. In quanto al gol subito, è un episodio che può capitare quando la fase finale di una partita sfugge alla logica. Chissà, se fosse rimasto in campo Gila forse sarebbe stato diverso. Ma non c’è la controprova.

milan
cisse
juventus-milan

Ultimi video

00:56
DICH GROSSO NON MI DIMETTO DICH

Grosso: "No, non mi dimetto"

02:50
Spalletti: "Kolo Muani? Ve ne pentirete..."

Spalletti: "Kolo Muani? Ve ne pentirete..."

03:58
Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

01:07
Bologna-Sassuolo 2-2: gli highlights

Bologna-Sassuolo 2-2: gli highlights

01:05
Parma-Monza 1-1: gli highlights

Parma-Monza 1-1: gli highlights

01:19
Frosinone-Venezia 3-2: gli highlights

Frosinone-Venezia 3-2: gli highlights

01:19
Roma-Atalanta 2-1: gli highlights

Roma-Atalanta 2-1: gli highlights

02:43
Inter-Napoli 3-2: gli highlights

Inter-Napoli 3-2: gli highlights

00:42
Fiorentina-Torino 1-2: gli highlights

Fiorentina-Torino 1-2: gli highlights

01:38
Amorim: "Un buon punto, ma vogliamo e dobbiamo migliorare"

Amorim: "Un buon punto, ma vogliamo e dobbiamo migliorare"

01:20
MCH ARRIVO DIOGO LEITE A FIUMICINO 6/9 MCH

L'arrivo di Diogo Leite a Fiumicino

05:32
DICH GIULIO GALLAZZI PRESIDENTE ALCIONE 6/9 DICH

Giulio Gallazzi presidente Alcione: "Trasformare il dolore in progettualità"

02:58
DICH MINISTRO ABODI MEMORIAL CHIARA COSTANZO 6/9 DICH

Abodi: "Il dolore non si cancella, ma lo spirito di Chiara continua a vivere attraverso lo sport"

00:53
MCH MEMORIAL CHIARA COSTANZO 6/9 MCH

I genitori di Chiara Costanzo: "I suoi sogni si sono interrotti troppo presto"

03:08
DICH MARTINEZ POST NAPOLI DICH

Josep Martínez: "Siamo l'Inter e non molliamo mai"

00:56
DICH GROSSO NON MI DIMETTO DICH

Grosso: "No, non mi dimetto"

I più visti di Milan

Ruben Amorim

Amorim: "Non mi interessa cosa dice Chivu, ma dobbiamo capire perché solo 2 scudetti in 20 anni"

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Jashari esclusivo: "Con Amorim una nuova energia per tutti. La Juve? Occasione per il mio primo gol"

Goncalo Ramos - 74 milioni di euro

Gonçalo Ramos: "La stagione sarà positiva se vinciamo lo scudetto. La chiamata di Amorim la ricorderò per sempre"

Milan, riecco Tomori: si allena in gruppo, a Torino ci sarà. Pulisic scalda i motori

Professione influencer, passione Milan: ecco la modella Jori Delli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:25
Serie A, le partite di oggi: Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio
23:58
Juve, Locatelli: "Serve più cattiveria sotto porta"
23:55
Juve-Milan, c'è "step on foot" su Kolo Muani prima del gol di Cisse?
21:30
Sassuolo, Aquilani: "Dispiace non aver vinto, ma la strada è quella giusta"
21:19
Sinner, domenica da tifoso: prima a Monza per Kimi, poi allo stadio per Juve-Milan