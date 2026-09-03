Milan, riecco Tomori: si allena in gruppo, a Torino ci sarà. Pulisic scalda i motori

Dopo il brillante inizio di stagione, il Milan è chiamato ad affrontare il primo big-match. C'è la Juventus ad attendere i rossoneri all'Allianz Stadium in una sfida che vedrà i bianconeri privi di diversi titolari, tra cui Yildiz e Thuram. Amorim invece, potrà contare nuovamente su Pulisic, mentre si rivedrà tra i convocati Tomori. Il centrale inglese, per settimane fuori dal gruppo per questioni legate al mercato, è tornato a pieno regime con la squadra. Oggi infatti, si è allenato con i compagni e verrà chiamato per il match di domenica sera (ore 20.45).