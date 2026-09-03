VERSO JUVE-MILAN

Milan, riecco Tomori: si allena in gruppo, a Torino ci sarà. Pulisic scalda i motori

Con Gabbia out, l'inglese è tra i convocati per la sfida dell'Allianz Stadium

03 Set 2026 - 13:28
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Dopo il brillante inizio di stagione, il Milan è chiamato ad affrontare il primo big-match. C'è la Juventus ad attendere i rossoneri all'Allianz Stadium in una sfida che vedrà i bianconeri privi di diversi titolari, tra cui Yildiz e Thuram. Amorim invece, potrà contare nuovamente su Pulisic, mentre si rivedrà tra i convocati Tomori. Il centrale inglese, per settimane fuori dal gruppo per questioni legate al mercato, è tornato a pieno regime con la squadra. Oggi infatti, si è allenato con i compagni e verrà chiamato per il match di domenica sera (ore 20.45).

Una scelta, in parte, anche obbligata date le condizioni di Gabbia. Il centrale ex Villarreal è alle prese con un problema alla caviglia e difficilmente si rivedrà prima della maxi-sosta che scatterà dopo la quinta giornata di Serie A (oggi ha svolto nuovamente del lavoro in palestra). A Torino sarà sicura dal 1' la presenza in attacco del giovane Cisse che, scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe alternarsi con Pulisic. L'americano, che col Venezia era in panchina, potrebbe giocare 20-30 minuti. Amorim deve gestirlo dopo il fastidio alla caviglia post-Mondiale. I tifosi rossoneri si aspettano tanto dall'americano, reduce da una stagione più che negativa con Allegri in panchina. 

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