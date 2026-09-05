Milan, Amorim: "Non mi interessa cosa dice Chivu, ma dobbiamo capire perché solo 2 scudetti in 20 anni"

Ha detto di aver studiato bene il calendario del Milan, ma secondo lei è normale sia così intenso?

"Non ho mai avuto una sequenza così fitta di partite in carriera, nemmeno in Premier League. Sarà difficile ma possiamo anche far rifiatare certi calciatori, faremo delle rotazioni, motivo per il quale avremo tutti questi calciatori a disposizione. È importante per me vedere fino a gennaio questi calciatori e poi capiremo bene cosa succederà. La difesa? Per me contro il Torino abbiamo controllato meglio le transizioni, contro il Venezia meno. Dobbiamo mantenere il focus, in ogni partita. Abbiamo grandi problemi in difesa quando perdiamo il pallone. Abbiamo lavorato tanto durante questa settimana, e poi ho centrali come Pavlovic e Gila che pensano di essere dei numeri 10. Non sono stato soddisfatto della partita fatta contro il Venezia e dobbiamo fare meglio contro top team come la Juve".