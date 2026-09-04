Gonçalo Ramos: "La stagione sarà positiva se vinciamo lo scudetto. La chiamata di Amorim la ricorderò per sempre"

"Per me sarà una stagione positiva se vinciamo lo scudetto". Gonçalo Ramos non si nasconde e ribadisce le ambizioni di un Milan che non parte di certo tra le favorite per il Tricolore. "Non penso a quanto sono stato pagato, se hanno speso così tanto vuol dire che hanno fiducia in me - ha proseguito l'attaccante portoghese a Dazn -. A me piace la pressione, voglio fare qualcosa di magico per questo club".
La missione dell'ex Psg e Benfica è segnare: ci è riuscito all'esordio a San Siro contro il Venezia dopo alcune occasioni fallite. "Se pensi ogni volta a quando hai sbagliato non puoi aiutare la squadra e segnare il prossimo gol - sottolinea Gonçalo Ramos -. Credo di essere un calciatore esperto, voglio portare la mia mentalità vincente alla squadra. La maledizione della maglia numero nove? Non ci penso, per Giroud non lo è stato. Indossare questo numero è un onore, non è un problema".
L'ultima battuta è sulla trattativa condotta in estate tra Psg e Milan per il suo passaggio in rossonero: "Amorim mi ha chiamato mentre ero ai Mondiali e lo ricorderò per sempre. Ma ero già convinto di venire a Milano".