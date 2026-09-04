Milan, Jashari esclusivo: "Con Amorim una nuova energia. La Juve? Occasione per il mio primo gol"

La prima stagione per tutti i giocatori stranieri è sempre difficile in Italia, no? Lei pensa che questa sia la stagione per vedere le sue qualità, la stagione giusta?

“Sì, lo spero. Lo spero perché la scorsa stagione, come tutti sappiamo, non ho avuto davvero l'opportunità di mettermi in mostra. Il mio obiettivo è diventare la versione migliore di me stesso, la mia versione migliore in campo per la squadra. Per questo, quando avrò l'occasione di giocare e trovare ritmo, potrò arrivare a quel livello. È sicuramente l'obiettivo di questa stagione e farò di tutto per dare il massimo e aiutare la squadra con le mie qualità”.