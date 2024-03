Milan, Calabria: "Complimenti all'Inter. Cardinale vuole vincere? Parla la storia"

MILAN

Il capitano rossonero: "Lavoriamo per arrivare lì davanti con i nerazzurri"

I complimenti all'Inter e una mezza frecciata al patron Cardinale. Davide Calabria, capitano del Milan, non è mai banale davanti le telecamere. Dopo il successo, colmo di polemiche, sulla Lazio, il capitano dei rossoneri ha stupito gli addetti ai lavori parlando degli odiati cugini: "L'Inter sta facendo un campionato incredibile ed è giusto congratularsi con loro - ha detto -. Stanno giocando un calcio bello, propositivo, subiscono pochi gol. Il nostro obiettivo è stare lì in avanti con loro".

Calabria ha poi commentato le parole di Gerry Cardinale, proprietario di RedBird, che ha New York si è detto infastidito per il mancato primo posto dei rossoneri in classifica. "Se ho sentito le sue parole? È la storia del Milan che dice che il Milan deve lottare per vincere per ogni Scudetto e per ogni trofeo. Non serve che lo dice nessuno: è la storia che lo dice".