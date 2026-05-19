Premier League, De Zerbi ko: il Tottenham non è ancora salvo

Il Chelsea supera 2-1 il Tottenham nel derby di Londra valido per la 37esima giornata di Premier League e rimanda l'appuntamento con la salvezza matematica per la squadra di De Zerbi, che resta a +2 sul West Ham a una giornata dalla fine. Reti per i 'Blues' di Enzo Fernandez e Andrey Santos, per gli 'Spurs' inutile la rete di Richarlison. Nel prossimo turno il Tottenham ospiterà l'Everton, mentre il West Ham riceverà il Leeds. Il Chelsea, attualmente ottavo, si giocherà all'ultima giornata un posto in Europa League o Conference League con Sunderland, Brentford e Brighton.