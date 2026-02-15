Bari, tifosi contestano società e giocatori dopo ko con Sudtirol

Al termine della partita del Bari contro il Sudtirol, al fischio finale i tifosi hanno contestato la squadra e la società per l'ennesima sconfitta che complica il percorso verso la salvezza: un centinaio di tifosi ha protestato di fronte alla porta numero 1, presidiata dalle forze dell'ordine. Altri sostenitori invece hanno provato ad entrare nel settore centrale, mentre altri ancora sono andati davanti alla porta numero 8, dalla quale escono i calciatori nel dopo gara. Secondo alcune ricostruzioni lì ci sarebbe stato un confronto con il ds biancorosso Valerio Di Cesare, al fine di dare una scossa ai giocatori, invitandoli a dare il massimo nelle prossime partite.