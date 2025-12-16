Controversia Mbappé-Psg, attesa per decisione tribunale Parigi

C'è attesa per la decisione del tribunale del lavoro di Parigi sulla controversia finanziaria tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain. Il mese scorso, gli avvocati si sono scontrati quando entrambe le parti hanno chiesto centinaia di milioni di euro all'altra in merito alla scadenza del contratto di Mbappé prima del suo trasferimento al Real Madrid nel 2024. Gli avvocati di Mbappé sostengono che il PSG gli deve oltre 260 milioni di euro, sostenendo che il suo contratto dovrebbe essere riclassificato come permanente. Il PSG a sua volta chiede 440 milioni di euro, citando danni e una "perdita di opportunità" dopo che il giocatore ha lasciato il club a parametro zero. La decisione può essere impugnata e potrebbe avere implicazioni più ampie per i contratti dei giocatori nel calcio francese.