Chiellini: "Con la Roma è una gara importante, in Figc porto un po' di campo per migliorare l'ambiente"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Torino in occasione del Premio Ussi-Sportivo Piemontese dell'Anno 2025, dove è stato premiato come dirigente: "Sicuramente non diventerò allenatore e non tornerò a giocare. Quello che accadrà non si può prevedere, ma questo è l’ambito che mi affascina di più ed è quello che mi ha sempre interessato. L’ho sviluppato attraverso gli studi e negli ultimi anni di carriera. Il calcio è il mio mondo e l’area manageriale è quella che preferisco per il post ritiro". Sull'ingresso in Federcalcio, l'ex capitano bianconero aggiunge: "Devo ringraziare Francesco Calvo, che ricopriva questo ruolo prima di me. Credo sia un percorso fondamentale per apprendere cose nuove. Conosco le dinamiche, ma viverle dall’interno è tutta un’altra cosa. Spero di portare un contributo maggiore di campo in un contesto dove ce n’è poco, per qualche miglioramento concreto di cui il calcio italiano ha bisogno". Poi una chiosa sulla prossima sfida di campionato con la Roma: "Speriamo di festeggiare un buon Natale, sabato ci attende una partita molto importante".