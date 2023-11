Milan, brutte notizie per Thiaw: severa lesione al bicipite femorale

© IPA

Arrivano pessime notizie dall'infermeria per Malick Thiaw, uscito nel secondo tempo nella sfida tra Milan e Borussia Dortmund per un problema muscolare. Il difensore tedesco si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica che ha evidenziato la presenza di una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, la cui evoluzione verrà rivalutata fra 7-10 giorni. Ancora incerti i tempi di recupero, ma il suo 2023 è finito qua. Un bel problema in più per Pioli che al momento si ritrova con un solo centrale difensivo a disposizione, Tomori.