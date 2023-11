Milan-Dortmund, le pagelle: Giroud tradisce, telepass Calabria. Squillo Chuku

LE PAGELLE DI MILAN-DORTMUND

I rossoneri cadono in casa e dicono quasi addio agli ottavi di Champions League: solo Chukuweze fa sorridere

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 5 - Eroico sabato con la Fiorentina, dal francese ci si attende sempre il massimo. Per questo balza all'occhio, e pure tanto, l'intervento sul tiro di Adeyemi sul 3-1 del Dortmund. Tiro centrale, come fa a non pararlo? Rivedibile anche sul raddoppio: si accomoda a terra troppo lentamente.

CALABRIA 4 - Sbaglia davanti a tutte e due le porte. Bynoe-Gittens è un incubo per lui: se lo mangia in più di una occasione e da una di queste scaturisce il rigore del vantaggio giallo-nero. Poco prima dell'intervallo spreca un facile gol di testa. Telepass Calabria: dalla sua parte si passa quasi sempre.

THIAW 6 - Sempre con il campanello d'allarme acceso visti i pericoli che arrivano costantemente dalla sua destra, il tedesco fa normale amministrazione dando anche il via a una interessante azione poco dopo l'inizio della contesa. Esce al 50' vittima di un problema fisico, l'ennesimo della stagione rossonera.

dal 53' KRUNIC 5,5 - Fuori dai titolari a sorpresa visto lo schieramento di Adli, Rade si ritrova centrale di difesa dopo l'uscita forzata di Thiaw. Un inedito per lui tanto che Fullkrug lo brucia di un tempo dando il via all'azione del terzo gol del Dortmund.

TOMORI 6 - Reduce dalla prova incolore con la Fiorentina in campionato, il centrale si riscatta parzialmente con diverse chiusure importanti a campo aperto: la velocità lo aiuta. Tiene alta la tensione, l'unica volta che la abbassa gli scappa Sabitzer in occasione del tris tedesco.

THEO HERNANDEZ 5 - Privo del 'compagno' Leao, non sfrutta la scia lasciata dal gol alla Fiorentina e torna a fare il compitino. Si spinge poco, il 'vecchio' Theo è quasi un lontano ricordo.

ADLI 5 - Comincia con personalità, tanto da guidare il Milan in un inizio di match autorevole. Cala alla distanza con qualche disattenzione di troppo in fase di impostazione e di uscita. In mezzo un paio di recuperi difensivi che sottolineano il cuore del francese. Ma in Champions serve di più.

dal 76' JOVIC 6 - Entrato col Milan in crisi e a gara ormai andata, centra di testa un palo che avrebbe potuto dare un senso al finale. Sfortunato.

REIJNDERS 5 - Nel primo tempo gioca a ridosso dell'area avversaria provando a imbucare con esito negativo. Avrebbe più spazio nella ripresa ma non si registrano tracce dell'olandese. Un mezzo fantasma.

CHUKWUEZE 6,5 - Il suo gol vale il prezzo del biglietto, in più c'è il suo zampino in occasione del rigore sbagliato da Giroud. Unica nota lieta positiva della notte di San Siro. Magari ha svoltato, i tifosi rossoneri lo sperano.

dal 77' CHAKA TRAORE s.v.

LOFTUS-CHEEK 5,5 - Gioca per la maggior parte di gara da pivot, lottando per tenere palloni e dare man forte alla manovra d'attacco. Le sgroppate viste col Psg non può riproporle: manca lo spazio. Lo trova solo una volta nella ripresa, ben lanciato da Pulisic, ma spreca tutto complicandosi la vita.

PULISIC 6 - Schierato sulla sinistra vista l'assenza di Leao, l'americano fa tanta, tantissima quantità. In rovesciata va ad un passo dal gol super: Ryerson salva tutto col corpo. Da segnalare due ottime verticalizzazioni sprecate da Chukwueze e Loftus-Cheek.

GIROUD 4,5 - Ha un'occasione d'oro per mettere in discesa la gara al 6' e la spreca facendosi ipnotizzare da Kobel. Da lì scompare, salvo una conclusione in piena area di rigore alla mezz'ora. 'Traditore' nella notte più importante.

Allenatore PIOLI 5 - Deve ringraziare Isak: il Newcastle, pareggiando a Parigi, regala un'altra chance ai rossoneri per raggiungere gli ottavi. Ma sarà complicatissimo: il Milan dovrà vincere contro i Magpies a domicilio e il Psg perdere a Dortmund. Aumenta il conteggio degli infortuni con Thiaw, sui social è ripartito il #PioliOut. La sensazione è che battere il Dortmund non fosse una missione impossibile.

PAGELLE BORUSSIA DORTMUND

Kobel 7; Ryerson 6.5, Hummels 6.5, Schlotterbeck 6 (10' st Ozcan 6), Bensebaini 5.5; Can 6.5, Sabitzer 7; Malen 5.5 (10' st Adeyemi 7), Reus 7 (34' st Brandt s.v.), Bynoe-Gittens 8 (21' st Wolf 6); Fullkrug 6.5. A disp.: Lotka, Meyer, Blank, Reyna, Haller, Moukoko. All.: Terzic 7.