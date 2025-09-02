Logo SportMediaset
Terza giornata

Milan-Bologna, il destino mette subito contro Rabiot e Rowe

I due ex Marsiglia si sfideranno a San Siro con le loro nuove squadre dopo la rissa alla prima giornata di Ligue 1

02 Set 2025 - 10:51

Qualcuno lo chiama scherzo del destino. Altri, invece, non vedono l'ora di capire cosa accadrà in campo quando domenica 14 settembre Adrien Rabiot e Jonathan Rowe si affronteranno in Milan-Bologna. Fino a qualche settimana fa i due condividevano lo spogliatoio del Marsiglia e ora si ritroveranno contro in Serie A più da nemici che da semplici avversari. Infatti, l'inglese e il francese sono stati ceduti dopo la rissa che li ha visti protagonisti a seguito della sconfitta per 0-1 sul campo del Rennes alla prima giornata di Ligue 1

Pablo Longoria, presidente dell'OM, aveva così descritto l'accaduto: "Io non ero nello spogliatoio, ma tutto ciò che lo staff mi ha trasmesso è che è stato qualcosa di inaudito, violento, molto aggressivo e che ha superato ogni limite". Da lì la decisione di mettere entrambi sul mercato con Rowe approdato al Bologna e Rabiot al Milan proprio negli ultimi giorni di trattative su richiesta di Max Allegri, da sempre suo grande estimatore. 

San Siro farà da sfondo al loro primo incontro dopo le botte da far west in una partita che prometteva già spettacolo vista la classifica, con entrambe le squadre a pari punti e che lotteranno per un posto in Europa (o qualcosa in più) fino al termine della stagione. In caso di titolarità, Rabiot e Rowe si daranno la mano? Ancora presto per dirlo, ma la speranza è che non vada in scena il secondo round  tra i due ex compagni. 

milan
bologna
serie a

