Milan-Bologna, il destino mette subito contro Rabiot e Rowe

Pablo Longoria, presidente dell'OM, aveva così descritto l'accaduto: "Io non ero nello spogliatoio, ma tutto ciò che lo staff mi ha trasmesso è che è stato qualcosa di inaudito, violento, molto aggressivo e che ha superato ogni limite". Da lì la decisione di mettere entrambi sul mercato con Rowe approdato al Bologna e Rabiot al Milan proprio negli ultimi giorni di trattative su richiesta di Max Allegri, da sempre suo grande estimatore.