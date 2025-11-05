Milan, bilancio 2024/25: terzo utile consecutivo e fatturato record a quota 495 milioni

La differenza tra fatturato e costi è stata dunque di circa 16 milioni di euro. Il risultato ante imposte è stato positivo per 9,8 milioni circa, mentre il risultato netto è stato positivo per 2,994 milioni di euro. "La variazione del risultato netto consolidato dell’esercizio 2024/2025 rispetto all’esercizio precedente - si legge nella nota della società - deriva prevalentemente da maggiori costi per il personale per 5,9 milioni di euro e maggiori costi per ammortamenti e svalutazioni per 26,3 milioni di euro, correlati principalmente agli effetti della campagna trasferimenti 2024/2025 che ha portato a un incremento del valore dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e dei salari degli stessi e da maggiori svalutazioni dei diritti pluriennali calciatori e da maggiori svalutazioni correlate alla volontà della Capogruppo, per il tramite della propria controllata Sportlifecity, di sospendere l’iter amministrativo per la realizzazione del nuovo stadio nel Comune di San Donato Milanese data l’intenzione della Capogruppo di coltivare la costruzione del nuovo stadio nel Comune di Milano (così come meglio indicato nella nota integrativa al bilancio di esercizio consolidato), da maggiori oneri da gestione calciatori per 5,4 milioni di Euro, da maggiori costi per acquisto di materie prime per 3,1 milioni di Euro. Si segnala altresì una riduzione per 2,3 milioni di Euro relativamente alla variazione di rimanenze di prodotti finiti e merci.