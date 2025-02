Milan, beffa Var per Tomori: l’espulsione può essere revocata?

Al 55’ Tomori, già ammonito, ferma Colombo in maniera irregolare e Pairetto estrae il secondo giallo, ma sono tanti i dubbi sulla posizione dell'attaccante ex Milan. Il guardialinee non ha alzato la bandierina e non sono state mostrate le immagini con le righe tracciate, ma Il fuorigioco appare netto, con il Var che però non può intervenire perché può farlo solo in caso di rosso diretto (non può togliere le ammonizioni).