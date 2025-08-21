Logo SportMediaset
Calcio

Genoa, Vasquez: "Voglio vincere tutto. La fascia di capitano è un onore"

21 Ago 2025 - 21:17
Johan Vasquez è pronto a prendersi sulle spalle il Genoa e la conferma arriva da un'intervista rilasciata al Secolo XIX nel quale il calciatore messicano ha parlato del rapporto con il club rossoblu: "Mi piace vincere. E non mi piace perdere. Voglio vincere in tutto, lasciare un segno. E’ un onore che dica questo di me. Ma so che ho una responsabilità grande, aiutare i miei compagni, e devo gestirla bene. Vieira ha detto che rappresento i valori del Genoa e dei suoi tifosi? Sì, io mi sento un genovese, i miei figli sono nati qui. E man mano ti entra dentro un pezzetto della città, del club - ha spiegato Vasquez -. La fascia da capitano al braccio? Onore enorme, non me l’aspettavo. La nostra forza è che siamo tanti capitani, davvero. Vieira mi ha dato tranquillità con un consiglio: ‘Johan, a volte si fa l’errore di pensare che se uno è capitano deve essere perfetto ma non è così.L’importante è mantenere l’atteggiamento, il ritmo di gioco che avevi perché quello ti ha portato a fare il capitano’. E’ vero, magari pensi ‘sono capitano, non posso fare quella cosa’. No, è il contrario, sei capitano perché fai e dimostri di meritarlo in campo e fuori".

