Calcio

Tifosi parigini e l'inno di Noemi: "Vorrei cantare per il PSG"

21 Ago 2025 - 20:12
© IPA

© IPA

"Mi piacerebbe moltissimo venire a Parigi a cantare per il PSG": questo il desiderio che Noemi confida a Le Parisien, che l'ha intervistata in quanto il suo successo del 2011,'Vuoto a perdere', scritta da Vasco Rossi, è diventato da anni l'inno dei tifosi del PSG, (Tous ensemble on chantera, Canteremo tutti insieme). "Mi piacerebbe un giorno cantare per i tifosi del PSG, è una grande squadra - dice Noemi - famosissima in tutto il mondo, con una storia incredibile. Come tifosa di calcio, sarebbe magnifico. Il senso della musica è questo, superare le frontiere. I tempi sono difficili, sarebbe una bellissima occasione di unirsi attorno alla musica, allo sport, all'umanità". Quanto all'"adattamento" del suo brano nella versione degli ultrà parigini, Noemi non si fa problemi: "Adoro la versione stadio - dice - sentire tutti cantare in coro, poco mi importa se cambiano la melodia, il ritmo, amo solo la loro energia. Quando faccio dei concerti a Napoli, non riesco più a cantare la canzone in originale perché quando comincia il ritornello tutti si mettono a cantare la versione stadio!". Noemi spiega anche di essersi resa conto che "Vuoto a perdere" si prestava ai cori delle curve con i tifosi del Pescara: "La prima volta ho visto su Twitter che la cantavano - dice - All'inizio non mi ero resa conto che fosse la mia canzone. Mi dicevo, 'mi ricorda qualcosa', poi un amico mi ha suggerito che era 'Vuoto a perdere'". Tifosa della Roma, Noemi ammette che le piacerebbe moltissimo che l'inno fosse cantato anche dai tifosi giallorossi. Ma, aggiunge, "come dicevano i latini, 'nemo propheta in patria'". 

