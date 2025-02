Cacace, fallo al limite su Walker: il Milan chiede il rosso. Espulsi Tomori e Marinucci

Sui social i tifosi del Milan hanno comunque preso di mira Pairetto: quest'ultimo, che aveva espulso Theo Hernandez nel post di Fiorentina-Milan dello scorso ottobre per proteste (il Giudice Sportivo ha poi fermato il francese per due giornate), è stato criticato anche da Simone Inzaghi dopo Inter-Bologna dello scorso 15 gennaio. Il tecnico nerazzurro in particolare, ha protestato per un rigore non concesso per un fallo di Skorupski a Thuram non punito con il rigore.