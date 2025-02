Milan, il 4-2-fantasia funziona alla grande, ma manca la continuità nei 90'

Con un pensiero (se non di più) alla sfida di Champions contro il Feyenoord, il Milan sceso in campo nel primo tempo a Empoli senza Leao, Gimenez e Pulisic è stato poca roba e solo un pizzico di fortuna (il clamoroso palo di Colombo) ha evitato ai rossoneri di andare al riposo in svantaggio. "La fortuna aiuta gli audaci" recita un vecchio adagio e, dopo il quarto palo a favore, Conceiçao ha deciso di giocarsi il tutto per tutto nel secondo tempo inserendo l'artiglieria pesante e passando al 4-2-fantasia che tanto fa sognare i tifosi. La squadra appare a tratti inarrestabile quando ha la palla tra i piedi, dove vengono fuori estro e giocate spettacolari, ma soffre ancora un po' troppo quando deve rincorrere, anche perché la linea difensiva alta a volte è facilmente perforabile. Ne è dimostrazione l'espulsione di Tomori, anche se la posizione di Colombo in partenza era assai dubbia. Nemmeno in 10 contro 11, Conceiçao è tornato sui suoi passi, spostando Walker al centro, Musah terzino destro e Joao Felix in mezzo al campo, invece di inserire un centrale di ruolo. Coraggio premiato e agevolato dal rosso a Marianucci (tanto astuto Gimenez a provocarlo, quando ingenuo il ragazzino alla seconda gara in Serie A a reagire). In 10 contro 10 è venuta fuori tutta la qualità degli attaccanti, con Pulisic che ha messo a ferro e fuoco la difesa empolese, trovando in Leao e Gimenez i perfetti esecutori.