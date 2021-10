Milan, battere il Bologna per dimenticare la delusione Champions

SERIE A

Stasera al "Dall'Ara" i ragazzi di Pioli cercano i tre punti per il sorpasso almeno momentaneo al Napoli

Battere il Bologna, dimenticare le delusioni europee e festeggiare nel migliore dei modi le 100 panchine con il Milan. E' il triplice obiettivo di Stefano Pioli nella sfida del Dall'Ara contro i rossoblù in programma questa sera alle 20.45. Dopo la brutta notte di Champions League contro il Porto il "Diavolo" si rituffa nel campionato, dove finora ha ottenuto soprattutto soddisfazioni.

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "Devo ancora decidere tra Ibra e Giroud. Kessie e Rebic out" A rendere ancora più insidiosa la trasferta di Bologna è la situazione dell'infermeria, dove sono finiti anche Rebic e Kessie. I rossoneri recuperano però Castillejo e possono soprattutto contare sul totem Ibra, anche se non al top. Lo svedese è in ballottaggio con Giroud per una maglia da titolare e potrebbe anche spuntarla sul francese. Per vedere i due bomber insieme, bisognerà aspettare. Pioli, che proprio contro il Bologna taglierà il traguardo delle 100 panchine.

A fare il tifo per Ibra, si fa per dire, è anche Sinisa Mihajlovic. Per lui, che si è tolto poche soddisfazioni sia sulla panchina del Milan sia da avversario, potrebbe essere un'occasione da non perdere. Vedi anche bologna Bologna, Mihajlovic: "Avrei preferito sfidare un Milan al completo"