Milan, Pioli: "Devo ancora decidere tra Ibra e Giroud. Kessie e Rebic out"

Il tecnico rossonero sulla sfida col Bologna: "Sarà una gara difficile, recupero solo Castillejo e Conti"

Alla vigilia della sfida col Bologna, Stefano Pioli non scioglie i dubbi di formazione. "Ibra ha bisogno di giocare e allenarsi - ha spiegato -. E’ una settimana giusta che si allena con noi. Il minutaggio sarà in crescendo, devo ancora decidere chi partirà tra lui e Giroud. La loro condizione non ci permette di giocare con le due punte”. Sugli infortunati: "Rispetto a Porto recupero Conti e Castillejo. Rebic, Kessie e Pellegri sono out". Getty Images

Bologna-Milan è anche un confronto tra progetti che vengono perseguiti dai due club?

“Sono tre anni che io e Mihajlovic ci affrontiamo, vuole dire che c'è una buona programmazione nei due club. Il calcio è fatto di step, di cambiamenti, di momenti. Ci aspetta un avversario molto concentrato e pieno di qualità”.

Come sono state le 48 ore dopo il Porto?

“Sono state le 48 ore abituali, abbiamo analizzato la partita. Ora siamo concentrati sul campionato, abbiamo tre partite fondamentali”.

Su Ibra.

"Ibra ha bisogno di giocare e allenarsi. E’ una settimana giusta che si allena con noi. Il minutaggio sarà in crescendo, devo ancora decidere chi partirà tra lui e Giroud".

E' un momento difficile quello che sta vivendo il Milan per Covid e infortunati?

"Non è un momento difficile, in una stagione lunga e fitta di impegna come la nostra è normale avere periodi così. Ho una rosa competitiva e siamo pronti per domani".

Condizione degli infortunati.

"Rispetto al Porto sono recuperati Conti e Castillejo. Kessie non c'è, ha una forte l'influenza".

Domani raggiungerà il traguardo delle 100 panchine con il Milan...

"Sono concentrato su domani, non sapevo di questo traguardo. È normale che sia bello essere qui, mi sento bene con tutti e sto bene con tutti. Dobbiamo pensare al presente; si parla tanto del futuro, tanto del campionato, tanto della Champions: dobbiamo pensare a far bene domani. La stagione è ancora molto lunga e noi dobbiamo avere nella continuità il nostro punto di forza".

Rebic è recuperato?

"No, ha provato ma ha ancora dolore alla caviglia".

Come commenta la prestazione di Porto?

"Siamo consapevoli che abbiamo fatto una brutta partita. Abbiamo perso troppi palloni e siamo stati poco compatti in difesa. Abbiamo capito i nostri errori, dobbiamo cercare di non ripeterli domani contro un avversario che ci metterà in difficoltà".

Dopo la partita di Porto c’è chi dice che il Milan dovrebbe scansarsi in Champions?

“Non è il nostro modo di pensare e la nostra mentalità. Sempre meglio partire per un viaggio impossibile che non partire nemmeno. Daremo il massimo in tutte le competizioni da qui alla fine”.

Come sta Castillejo?

“L’ho visto bene in settimana, come gli altri. Può giocare”.

Tomori può riposare?

“Siamo in 21, Tomori sta bene e può giocare. In difesa abbiamo diverse soluzioni. La formazione la deciderò domattina”.

Domani fa 100 col Milan. Quale ricorda con maggior piacere?

“Sicuramente l’esordio a San Siro con il Milan. Mi piace pensare che le migliori devono ancora venire”.

Domani è possibile vedere le due punte Ibra-Giroud insieme a gara in corso?

"La condizione attuale di Ibra e Giroud non ci permette di giocare con le due punte, quando staranno bene potranno giocare insieme"

Come sta Pellegri?

“Stava bene, poi ha avuto una piccola infiammazione e non sarà della partita”.

Guarderà gli altri scontri diretti?

"E' presto per guardare la classifica, noi dobbiamo pensare solo alla nostra partita".

Calabria a sinistra è possibile?

"È un giocatore intelligente, potrebbe anche giocare a sinistra ma se posso lo tengo a destra".

Che tipo di Bologna si aspetta dal punto di vista tecnico-tattico?

"Con la Lazio ha vinto aspettando gli avversari e ripartendo velocemente. Conosco Mihajlovic, siamo preparati a qualsiasi atteggiamento ma conterà muovere la palla velocemente: dovremo farli muovere".