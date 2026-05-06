Champions, Cobolli: "Calafiori in finale spero realizzi suoi sogni"

06 Mag 2026 - 13:09

"Vederlo in quella posizione lì, sapere che giocherà una finale di Champions è una cosa stupenda e gli faccio il più grande in bocca al lupo". Così Flavio Cobolli, in conferenza stampa agli Internazionali d'Italia in corso a Roma, risponde a chi chiede se abbia mandato un messaggio all'amico Riccardo Calafiori che ieri sera con l'Arsenal ha conquistato la finale di Champions League battendo l'Atletico Madrid. "Spero possa realizzare il sogno Champons e anche l'altro (la vittoria della Premier League, ndr). Lui è molto scaramantico e non lo voglio dire, ma glielo auguro", conclude.

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