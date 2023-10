Milan, approvato il bilancio 2023: utile di 6,1 milioni di euro

I CONTI TORNANO

Il bilancio del club si è chiuso in utile per la prima volta dal 2006, dall'era Berlusconi

© italyphotopress L’assemblea degli azionisti del Milan ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023, chiuso con un risultato netto positivo per 6,1 milioni di euro. Un dato in netto miglioramento rispetto al rosso di oltre 66 milioni di euro della passata stagione e il primo risultato netto positivo dal 2006, anno di gestione Silvio Berlusconi. Per il club rossonero si tratta di un risultato ordinario, che porta un fatturato di 404 milioni, con 78 milioni di cassa e investimenti per 79 milioni. Dal fascicolo emerge anche che il Milan ha rinegoziato la percentuale di rivendita con il Lille di Leao per 20 milioni: ora il club francese non dovrebbe avere più diritti e con quei soldi ha pagato la multa allo Sporting Lisbona.

Se in campo domenica sera contro la Juventus le cose non sono andate come dovevano, le buone notizie per il Milan arrivano dai conti della società, tornati in ordine dopo tanti anni. Il fatturato è stato pari a 404,5 milioni di euro nella stagione che ha visto il club tornare a disputare una semifinale di Champions League (contro i 297,6 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2022), mentre i costi sono cresciuti a quota 389,6 milioni (352,6 milioni nel 2020/21), in aumento di 37 milioni.

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2023 è positivo per 177,219 milioni di euro, in sensibile incremento rispetto al saldo di 131,230 milioni del 30 giugno 2022, "per effetto dei versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale per complessivi 40 milioni di Euro effettuati dal socio di maggioranza e dell’utile consolidato di esercizio pari a 6,1 milioni di Euro".

Infine, sul fronte debiti, "30 giugno 2023 la Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo Milan presenta un indebitamento netto positivo pari a 10,8 milioni in significativo miglioramento (+ 39,2 milioni di Euro) rispetto all’esercizio 2021/2022 (indebitamento netto negativo di 28,4 milioni)".

Risultati eccezionali come sottolineato dal presidente Paolo Scaroni al termine del CdA durato 45 minuti. "Approvato un bilancio consolidato che prevede un utile di 6 milioni, a monte di tutte le operazioni di mercato successive. Risultato ordinario e positivo, con fatturato di più di 400 milioni e che ha generato 78 milioni di cassa, con investimenti per 79 milioni - ha dichiarato -. E’ stato un anno buono, non so quando sia stato l’ultimo anno con gestione ordinaria positiva. Quando sono diventato presidente del Milan avevamo ricavi inferiori a 200 milioni, ora siamo riusciti a raddoppiare. La Champions e la performance nel torneo ha generato una quota importantissima di ricavi, questo per dire quanto sia importante essere in Champions e fare bene nella competizione. Se non ci siamo non possiamo fare quadrare i conti e nutrire i nostri fan nel mondo".

IL COMUNICATO DEL MILAN

"L’Assemblea degli azionisti di AC Milan ha approvato oggi i risultati per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2023, presentato dal Consiglio d'Amministrazione riunitosi in data 27 settembre 2023.

Il consuntivo finanziario segna un passo importante lungo il percorso di crescita e sviluppo del Club, con il bilancio tornato in utile per la prima volta dal 2006, evidenziato da un risultato consolidato positivo pari a 6,1 milioni di Euro (+72,6 milioni rispetto all’esercizio 2021/22), raggiunto senza il contributo di plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e spinto da ricavi per 404,5 milioni di Euro (+106,9 milioni, + 36% rispetto all’esercizio 2021/22), un nuovo record nella storia del Milan.

In particolare, l’accelerazione positiva della performance economica del Club è stata sostenuta principalmente da ricavi commerciali e da sponsorizzazioni, in crescita di 44,4 milioni di Euro, dall’aumento dei proventi da diritti media e TV per 41,8 milioni di Euro – dovuto in special modo all’ottimo percorso in Europa, con i rossoneri che hanno raggiunto la semifinale di UEFA Champions League – e, infine, dall’aumento delle revenue da match day e abbonamenti che hanno fatto registrare una crescita di 40,3 milioni di Euro, grazie al sostegno e alla passione sempre costante della tifoseria rossonera.

Il Bilancio chiuso al 30 giugno evidenzia come la generazione di cassa dall’attività operativa è risultata positiva per 78 milioni di Euro (rispetto ai 47 milioni dell’anno precedente), dimostrando una gestione virtuosa della società, mentre la spesa per investimenti è stata pari a 79 milioni di Euro (rispetto ad un saldo positivo per 21 milioni di euro nell’anno precedente) a testimonianza della forte volontà della proprietà e del management di investire con focus primario sul potenziamento della squadra, rendendola sempre più competitiva e vincente.

Un ulteriore elemento distintivo in questa direzione è rappresentato dall’incremento di 50,5 milioni nei diritti alle prestazioni dei giocatori, dato che sarà ancor di più rafforzato dal valore della campagna trasferimenti appena conclusa.

L’analisi dell’esercizio in considerazione, infine, mette in luce il significativo sostegno finanziario dell'azionista di controllo RedBird Capital, attraverso un investimento di 40 milioni di Euro, finalizzato a portare avanti con determinazione il progetto per un Nuovo Stadio".

Vedi anche inter Cda Inter, approvato il bilancio: Suning copre perdite per 86 milioni di euro. Nuovi rumors su Investcorp