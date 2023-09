Cda Inter, approvato il bilancio: Suning copre perdite per 86 milioni di euro. Nuovi rumors su Investcorp

I DATI

La società nerazzurra ha fortemente ridotto le perdite rispetto all'anno precedente, rispettando il Settlement Agreement con la Uefa. Dagli Emirati Arabi nuove voci sulla trattativa con Investcorp

Il CdA dell'Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023, con perdite in calo per 55 milioni di euro (passando da 140 a 85 milioni) coperte dalla proprietà con una ripatrimonializzazione per 86 milioni. Nel corso del 2023, l'azionista di maggioranza ha immesso nuovi finanziamenti soci per 51 milioni. "Il continuo supporto della proprietà ha permesso di spingere le performance del club verso livelli sempre più alti, assorbendo l'impatto delle perdite", si legge in una nota, con investimenti che "proseguono nel sostenere la crescita a livello organizzativo e gli investimenti infrastrutturali per l'Inter".

"Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato la proposta di bilancio per l'anno fiscale 2022/23, al termine della riunione che si è tenuta oggi presso la sede del Club", ha ufficializzato l'Inter. "Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che sarà convocata per la fine di ottobre".

Le cifre - Nel dettaglio, nel bilancio della stagione 2022/23 l'Inter "evidenzia una ulteriore forte riduzione delle perdite rispetto all'anno fiscale 2021/22, che passano da 140 a 85 milioni di euro, un decremento pari a 55 milioni di euro", nato da un "contenimento dei costi di produzione, che passano da 528 a 465,5 milioni di euro" in particolare grazie alle azioni effettuate nel calciomercato che hanno portato a una riduzione dei salari e da un aumento dei ricavi "di circa 60 milioni di euro al netto del player trading, per un totale di 425 milioni di euro di fatturato complessivo", in particolare grazie ai ricavi da matchday (pari a 80 milioni) e da diritti televisivi. Per quanto riguarda il Fair Play Finanziario, l'Inter sottolinea che i "risultati finanziari a bilancio per il 2022/23 saranno valutati dalla relativa commissione UEFA. Il Club ritiene di avere rispettato quanto indicato dal Settlement Agreement ed esclude la possibilità di sanzioni economiche o sportive in relazione alla passata stagione".

Infine, per la stagione 2023/24 il club spiega che il mercato estivo è stato condotto in "sostanziale equilibrio", "portando alla squadra inserimenti di eccellente livello e al contempo proseguendo l'opera di ottimizzazione del costo della rosa, garantendo nuova concretezza all'obiettivo di combinare sostenibilità finanziaria e massima competitività ella performance" e a sostegno della crescita sono arrivati anche i rinnovi delle partnership con Nike e Paramount+, oltre al nuovo accordo con U-Power mentre in brevissimo tempo sono andati esauriti i 40mila abbonamenti messi a disposizione dal club.

Le voci dagli Emirati Arabi - Intanto da Abu Dhabi continuano le voci e le conferme sulla concretezza di una trattativa per il passaggio di mano dell'Inter da Suning a Investcorp. Secondo Turki Alghamdi di Abu Dhabi Sports TV, la società Investcorp nei mesi scorsi ha lavorato per raccogliere capitali, come consuetudine dei fondi di investimento, portando dunque avanti la trattativa con Zhang che ha intenzione di vendere il club.