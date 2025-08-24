Il Milan rivede già i vecchi fantasmi, Allegri spera nel mercato

La speranza del tifo rossonero è che il pesante ko con una Cremonese neopromossa possa suonare da allarme negli uffici di Casa Milan. Inevitabilmente il pensiero va al mercato e agli ultimi nove giorni di trattative che possono svoltare una sessione estiva di trasferimenti con diversi acquisti ma nessuno capace di cambiare realmente la faccia della squadra (d’altronde anche Modric, in una squadra così disorganizzata cosa può fare?). Servono assolutamente due rinforzi di spessore, esattamente un centrale capace di guidare la difesa (Pavlovic e Gabbia non possono bastare) e una prima punta. Aspettando nuovi arrivi, Allegri è chiamato a valutare anche un possibile cambio di modulo per compensare le evidenti mancanze sulle fasce e trovare una solidità che sembra lontanissima.