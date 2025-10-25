Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

Milan, stop inatteso e chance sprecata: per puntare in alto serve più peso davanti

Contro il Pisa i rossoneri si sono salvati al 93', a preoccupare è soprattutto l'andamento altalenante e gli zero gol di Gimenez

di Daniele Pezzini
25 Ott 2025 - 08:06
© Getty Images

© Getty Images

È un Milan che mastica amaro quello del day after il rocambolesco 2-2 interno contro il Pisa. Di motivi per farlo ve ne sono, eccome: innanzitutto il fatto di non aver approfittato dello scontro diretto Napoli-Inter per piazzare una prima, piccola fuga su almeno una delle due dirette concorrenti; poi quella sensazione di non essere riusciti a concretizzare una netta supremazia territoriale, evidente soprattutto nel primo tempo, nonostante il match si fosse messo sui binari giusti dopo pochissimi minuti.

Questo, in particolare, è l'aspetto che più lascia perplessi i tifosi rossoneri e certamente anche Max Allegri. Gli alibi di certo non mancavano, viste le tantissime assenze anche di giocatori chiave per il reparto avanzato come Christian Pulisic, ma quello dello scarso peso offensivo è un problema tutt'altro che secondario se si considera che l'unico centravanti puro in rosa è ancora fermo a zero gol in campionato dopo otto giornate. Pulisic, così come i vari Saelemaekers, Loftus-Cheek e naturalmente Leao, possono sopperire alle mancanze di Gimenez fino a un certo punto: il messicano sembrava in crescita, ma contro il Pisa ha fatto un netto passo indietro, è apparso nuovamente avulso dal gioco e poco "connesso" col compagno di reparto. Quando la squadra ha provato a premere sull'acceleratore per cercare il raddoppio è sempre mancato quello sbocco utile a rendersi davvero pericolosa dalle parti del portiere avversario. Anche l'ingresso di Nkunku nel finale non ha accresciuto il peso del reparto e il francese al momento appare lontano dal poter insidiare il messicano, nonostante i suoi limiti.

Il match, in sostanza, poteva chiudersi già nel primo tempo, invece è rimasto aperto e un paio di leggerezze difensive dettate da errori individuali, che comunque capitano e vanno presi in considerazione, hanno rischiato di rendere ancora più indigesta la serata. Se i rossoneri vogliono davvero puntare in alto è fondamentale azzannare e blindare partite come quella di venerdì sera perché le rivali scudetto, da questo punto di vista, non sono squadre che regalano nulla. Questa evoluzione può passare dal recupero totale e dalla valorizzazione degli uomini a disposizione, oppure dal mercato di gennaio, per il quale però mancano ancora oltre due mesi.

Ora due scontri diretti di fila per mettersi nuovamente alla prova: martedì a Bergamo contro l'Atalanta e domenica sera a San Siro contro la Roma. La buona notizia è che per la sfida alla terza e ultima neopromossa (Milan-Sassuolo è in programma il 14 dicembre) manca oltre un mese e mezzo...

milan

Ultimi video

01:36
De Bruyne così non va

De Bruyne così non va

01:48
DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

00:18
MCH IBRAHIMOVIC E LEAO POST PISA MCH

Ibra e Leao lasciano San Siro arrabbiati

01:29
DICH CUESTA PRE PARMA-COMO DICH

Cuesta: "Cresceremo, ne sono sicuro"

01:35
DICH CHIVU SU GIORNO DI RIPOSO 24/10 DICH

Chivu e il giorno di riposo: "Tante volte il miglior allenamento è il riposo"

01:03
DICH NICOLA VIGILIA CREMONESE-ATALANTA DICH

Nicola: "Capaci di tutto a patto che si giochi da squadra"

00:44
DICH CHIVU SU NAPOLI-INTER 24/10 DICH

Chivu: "Napoli-Inter è sfida tra grandi ambizioni"

00:36
CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

01:48
Punte spuntate in Serie A

Punte spuntate in Serie A

01:42
Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

01:37
È una Juve spuntata

È una Juve spuntata

01:34
Da Napoli a Napoli

Da Napoli a Napoli

01:31
Max e la coop del gol

Max e la coop del gol

01:25
Inter attacco atormico

Inter attacco atormico

01:29
L'attacco del Napoli

L'attacco del Napoli

01:36
De Bruyne così non va

De Bruyne così non va

I più visti di Milan

Il Pisa spaventa il Milan a San Siro: Athekame salva Allegri al 93’, ma niente mini fuga

DICH ALLEGRI PRE PISA DICH

Milan, Allegri: "Noi in testa? Siamo solo alla settima"

Gimenez svela il regalo di Modric ai nuovi compagni: "Ha comprato un iPhone a tutti"

Leao e Modric fanno la differenza, Athekame disfa poi fa. Per Gimenez un deciso passo indietro

Allegri avvisa il Milan: "Non parliamo di fuga, stiamo coi piedi per terra"

Allegri va controcorrente: "Occasione sprecata? Alla fine dell'anno questo punto sarà importante..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:04
Italia femminile, Hasegawa risponde a Greggi, a Como è 1-1 con Giappone
09:22
Pisa, Cuadrado: "I fischi? Belli, soprattutto quando segni". Siparietto con Allegri
09:07
Collina: "Mondiale per club avrà successo anche in futuro"
08:00
Calcio a 5, Euro 2026: sorteggiato il girone dell'Italia
23:30
Genoa; Vieira: "Il momento difficile passerà"