Lega Serie A annuncia partnership con azienda sartoriale Boglioli

"Siamo molto contenti di avviare questa partnership con un'eccellenza sartoriale del Made in Italy come Boglioli - ha commentato Luigi De Siervo, ad della Lega Calcio Serie A - Scegliere di vestire i nostri Ambassador con uno stile che unisce eleganza, qualità e identità italiana significa valorizzare il loro ruolo di ambasciatori del nostro calcio. Questa collaborazione rafforza il legame tra calcio e moda, due pilastri fondamentali dell'Italia che vogliamo rappresentare nel mondo". "Siamo estremamente lieti e orgogliosi di avviare questa collaborazione con la Lega Calcio Serie A - dichiara Francesco Russo, Presidente di Boglioli - L'incontro tra il mondo del calcio e la nostra idea di sartorialità rilassata rappresenta un connubio naturale: oggi lo sport richiede capi eleganti e distintivi, ma al tempo stesso contemporanei e confortevoli, valori che rispecchiano pienamente il dna di Boglioli. Vestire gli Ambassador della Lega Calcio Serie A nei principali eventi in Italia e all'estero è per noi motivo di grande entusiasmo. Con le nostre creazioni vogliamo offrire al team l'immagine e le sensazioni ideali per affrontare la nuova stagione con stile, sicurezza e determinazione".