Lega Serie A annuncia partnership con azienda sartoriale Boglioli

Stile e italianità sono i valori condivisi sui quali si fonda la nuova partnership tra Lega Calcio Serie A e Boglioli, azienda sartoriale di assoluto prestigio con boutique in tutto il mondo, da Milano a New York, e una prossima apertura a Londra. Nel corso della collaborazione saranno sviluppate una serie di attivazioni che permetteranno agli appassionati di calcio di conoscere da vicino il luxury brand che in questi anni ha vestito alcune delle più celebri star di Hollywood. Boglioli realizzerà inoltre, col suo stile inconfondibile e tessuti pregiati, una linea di abiti che vestiranno gli Ambassador della Lega Calcio Serie A nei principali eventi ai quali parteciperanno, in Italia e nel mondo.
"Siamo molto contenti di avviare questa partnership con un'eccellenza sartoriale del Made in Italy come Boglioli - ha commentato Luigi De Siervo, ad della Lega Calcio Serie A - Scegliere di vestire i nostri Ambassador con uno stile che unisce eleganza, qualità e identità italiana significa valorizzare il loro ruolo di ambasciatori del nostro calcio. Questa collaborazione rafforza il legame tra calcio e moda, due pilastri fondamentali dell'Italia che vogliamo rappresentare nel mondo". "Siamo estremamente lieti e orgogliosi di avviare questa collaborazione con la Lega Calcio Serie A - dichiara Francesco Russo, Presidente di Boglioli - L'incontro tra il mondo del calcio e la nostra idea di sartorialità rilassata rappresenta un connubio naturale: oggi lo sport richiede capi eleganti e distintivi, ma al tempo stesso contemporanei e confortevoli, valori che rispecchiano pienamente il dna di Boglioli. Vestire gli Ambassador della Lega Calcio Serie A nei principali eventi in Italia e all'estero è per noi motivo di grande entusiasmo. Con le nostre creazioni vogliamo offrire al team l'immagine e le sensazioni ideali per affrontare la nuova stagione con stile, sicurezza e determinazione".