Avvii horror, pazze rimonte e scarsa continuità: per questo Milan l'Europa è un miraggio

Le statistiche parlano chiaro, il Milan ha subito ben 8 gol nei primi 10 minuti di partita in questo campionato, qualcosa che non gli accadeva da quasi 80 anni (era la stagione 1948/49). È andato sotto per la quinta partita di fila (dopo Lazio, Lecce, Como e Napoli) ed è riuscito a rimediare solo in parte all'avvio shock. Ai punti, forse, i ragazzi di Conceiçao avrebbero anche meritato qualcosa in più, ma le continue voragini nella propria metà campo certificano come questa squadra, almeno in questa fase, manchi totalmente di equilibrio: è capace di grandi giocate offensive, ma anche di clamorosi svarioni difensivi; di momenti di straordinaria intensità, ma anche di pause a tratti incomprensibili. Una discontinuità che troppo spesso ha riguardato anche il rendimento dei singoli (vedi i vari Theo, Leao, Fofana, ma anche Maignan), impedendo spesso e volentieri di trovare dei punti di riferimento affidabili oltre a Reijnders e Pulisic.