Milan-Fiorentina: Musah, errore e sostituzione dopo soli 25'. Poi l'abbraccio con Conceiçao

Serata da dimenticare per Yunus Musah in Milan-Fiorentina. L'americano, schierato a sorpresa titolare come esterno destro del 4-2-3-1, è stato sostituito dopo appena 25 minuti, macchiati dall'errore in fase di uscita che è costato al 7' il primo gol della Viola. Subito dopo l'1-2 di Abraham, Sergio Conceiçao ha richiamato in panchina l'ex Valencia, uscito tra i fischi di San Siro. Musah è scappato subito negli spogliatoi, dove è stato raggiunto da Florenzi, mandato dal tecnico portoghese a scusarsi per la sua decisione. Dopo qualche minuto, il centrocampista è tornato in panchina, si è scusato e poi abbracciato con Conceiçao.