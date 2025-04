Serie A, Milan-Fiorentina 2-2: per Conceiçao e Palladino un punto che sposta poco

• Il Milan (48) ha conquistato meno di 50 punti dopo le prime 31 gare stagionali in Serie A per la terza volta nelle ultime 10 stagioni, dopo il 2015/16 (49) e il 2019/20 (49) - campionati chiusi rispettivamente al 7° e 6° posto in classifica.

• Moise Kean (22) è il primo giocatore della Fiorentina a segnare più di 21 gol in una singola stagione in tutte le competizioni da Alberto Gilardino nel 2008/09 (25 reti in 46 gare).

• Tammy Abraham (10) è andato in doppia cifra di gol in tutte le competizioni in una singola stagione con i club per la seconda volta dal suo arrivo in Italia, dopo il 2021/22 (27 in quel caso con la Roma).

• Moise Kean (20, 17G+3A) è il terzo giocatore nato negli anni 2000 capace di prendere parte ad almeno 20 reti in una stagione di Serie A, dopo Dusan Vlahovic (in tre diversi tornei) e Khvicha Kvaratskhelia.

• L’autorete di Malick Thiaw (al settimo minuto) è il gol più veloce realizzato dalla Fiorentina contro il Milan in Serie A da quello di Gabriel Batistuta il 26 settembre 1998 (al sesto minuto).

• Il Milan ha subito otto gol nei primi 10 minuti di gioco in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 1948/49 (12).

• Tammy Abraham ha segnato per due match di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dallo scorso novembre (contro Cagliari e Slovan Bratislava in quell'occasione).

• Il Milan, insieme al Bologna, è la squadra che ha conquistato più punti una volta in svantaggio in questa Serie A (16).

• La Fiorentina ha pareggiato una partita di Serie A dopo essere andata in vantaggio di due gol per la prima volta dal 27 agosto 2023 contro il Lecce (2-2).

• La Fiorentina ha segnato due gol nei primi 10 minuti di gioco del primo tempo contro il Milan per la seconda volta in Serie A (la prima il 29 ottobre 1961, reti di Kurt Roland Hamrin e di Aurelio Milani).

• Solo Rafael Leão (16) ha fornito più assist di Christian Pulisic (15) in Serie A dall’inizio della passata stagione.

• Il Milan è la prima squadra contro cui Moise Kean è andato a bersaglio con la maglia di tre squadre diverse nel massimo campionato italiano.

• Luka Jovic è andato a segno per due match di fila in campionato per la prima volta da dicembre 2023 (serie di tre in quel caso).

• La Fiorentina ha segnato due gol nei primi 10 minuti di gioco del primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta da 18 ottobre 2020 (due contro lo Spezia).

• Partita numero 500 per David de Gea e numero 200 per Moise Kean nei cinque maggiori campionati europei.